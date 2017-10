Cijepljenje protiv gripe od 3.11.

Sezona gripe u Europi još nije počela, iako su pojedinačni slučajevi laboratorijski potvrđene gripe detektirani u nekoliko europskih zemalja.



Idealno je cijepiti se prije početka sezone gripe, iako i oni koji se ne stignu cijepiti prije početka sezone gripe mogu imati koristi od cijepljenja ako se cijepe kad gripa već bude prisutna u Hrvatskoj.



Hrvatski zavod za javno zdravstvo je za ovu sezonu osigurao 280000 doza trovalentnog sezonskog cjepiva protiv gripe.



Količina cjepiva je procijenjena na temelju odaziva na cijepljenje u prethodnoj sezoni.



Kategorije za koje preporučujemo cijepljenje protiv gripe su:



-osobe životne dobi 65 godina i starije

-štićenici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika (bez obzira na dob, uključujući i djecu)

-pacijenti s kroničnim oboljenjima, posebice oboljenjima srca i pluća, uključujući i djecu, a posebno djecu s oštećenom plućnom funkcijom (cistična fibroza, kronična astma, bronhopulmonalna displazija) i kongenitalnim manama

-odrasli i djeca s kroničnim bolestima metabolizma (uključujući diabetes mellitus), kroničnim bolestima bubrega, hemaglobinopatijama i oštećenjem imunog sustava (uključujući HIV infekciju)

-djeca i adolescenti (6 mj. do 18. god.) na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu

-u slučaju da se neka od osoba za koje je cijepljenje preporučljivo, zbog svog zdravstvenog stanja ne može cijepiti (kontraindikacija), umjesto njih se pod istim uvjetima trebaju cijepiti osobe iz njihove bliske okoline, na primjer kućni kontakti (uključujući djecu), osobe koje pružaju kućnu medicinsku njegu i sl.

-djelatnici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika

-zdravstveni djelatnici

-trudnice koje imaju kronične bolesti, nakon prvog tromjesečja trudnoće.



Kategorije za koje je cijepljenje protiv gripe besplatno prema odluci HZZO-a:

-osobe starije od 65 godina

-kronični bolesnici (srčani, plućni, bubrežni, dijabetičari i transplantirani)

-zdravstveni radnici



Građani se mogu, kao i ranijih godina, cijepiti kod izabranog liječnika i u pripadajućem zavodu za javno zdravstvo.



U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo se cijepljenje protiv gripe provodi od 8:30 do 15:30 svaki radni dan.



Trajne kontraindikacije za cijepljenje su teška alergija na bjelančevine jaja i pileće bjelančevine, alergija na neki sastojak cjepiva i teška nuspojava nakon ranije primjene cjepiva protiv gripe.



Privremena kontraindikacija za cijepljenje je akutna febrilna bolest.



Djelotvornost cjepiva protiv gripe je različita od sezone do sezone, a ovisi, između ostaloga, o tome u kojoj se mjeri cirkulirajući sojevi virusa poklapaju sa cjepnim sojevima, o dobi i zdravstvenom stanju cijepljene osobe i o tome je li osoba cijepljena prethodnih godina.



U sezonama kada se sojevi dobro podudaraju, djelotvornost cjepiva se kod zdravih odraslih osoba kreće oko 70%.



Kod starijih osoba i osoba s kroničnim bolestima djelotvornost je u pravilu niža, dok u nekim sezonama može biti vrlo niska, primjerice 20-30%.



Najčešće su nuspojave cijepljenja blage i spontano prolaze u roku od dan-dva (oteklina i crvenilo na mjestu primjene, povišena tjelesna temperatura, bolovi u mišićima, glavobolja).