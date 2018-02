Potvrda štetnog utjecaja buke na srce

Proučavanjem podataka prikupljenih tijekom niza ranijih studija istraživači su utvrdili kako je uzrok tome stres prouzročen bukom.

To dovodi do izlučivanja niza hormona koji mogu povećati rizik za hipertenziju ili zatajenje srca, piše Journal of The American College of Cardiology.

Povećanje rizika je najizraženije nakon izloženosti zvukovima glasnijima od 60 decibela, posebno kod osoba s čimbenicima rizika poput dijabetesa.

Rad automobila prati buka od 70 decibela, a polijetanje zrakoplova 120 decibela.