Dostupnost zdravstvene skrbi u Hrvatskoj

Među njima je Hrvatska zauzela 30. mjesto.

Države i regije su rangirane prema rezultatima HAQ indeksa (indeks zdravstvenog pristupa i kvalitete) za 2016. godinu.



Istraživanje je obuhvatilo analizu čitavog spektra različitih bolesti s potencijalno smrtnim ishodom kojeg je moguće spriječiti učinkovitim djelovanjem zdravstvenog sustava, putem prevencije i liječenja.



Pojedinačni uzroci prikazani su na ljestvici od 0 do 100, pri čemu 0 predstavlja najlošije razine zabilježene od 1990. do 2016. godine, a 100 odražava najbolje za to vrijeme.

HAQ indeks koji je Hrvatska dobila iznosi 87 te se nalazi na 30.mjestu, među 15% najboljih na svijetu.