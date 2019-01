Fekalnim transplantatima protiv ulceroznog kolitisa

Rezultat je ublažavanje simptoma ulceroznog kolitisa, kronične bolesti nepoznatog uzroka koju obilježavaju proljevi i rektalna krvarenja.

Australski istraživači iz The Queen Elizabeth Hospital u Adelaideu pojašnjavaju kako bakterije čine više od polovice fekalne mase, a ovakvi transplantati uz pomoć kolonoskopije mogu pomoći u ponovnoj uspostavi ravnoteže u probavnom sustavu.

Rezultati koje je objavio Journal of the American Medical Association su prikupljeni od 73 odrasla pacijenta s blagim do umjerenim ulceroznim kolitisom.