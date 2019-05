Prestanak pušenja

Pušač je prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) svatko tko popuši barem jednu cigaretu tjedno. Većina pušača počinje pušiti u adolescenciji i ranoj odrasloj dobi. Procjenjuje se da puši oko 20% adolescenata u SAD-u, a u Hrvatskoj do 23%. Generalno govoreći, cigarete su najprodavaniji proizvod u svijetu.

Oko 40 sastojaka duhanskog dima je kancerogeno, prvenstveno katran. On prolazi najprije ždrijelom, glasnicama, zatim dišnim putevima, sve do plućnih alveola i na svim mjestima dugotrajnog prolaza i dodira katrana može nastati rak, pa je u pušača češći rak usne šupljine, glasnica, bronha, pluća, ali i jednjaka, želuca, bubrega i mokraćnog mjehura.

Nikotin ima toksične i metaboličke učinke i odgovoran je za nastanak ovisnosti. Već za sedam sekundi nakon udisaja dolazi u mozak, gdje se veže za nikotinske acetil-kolinske receptore i uzrokuje oslobađanje dopamina iz hipotalamusa. Taj visoko toksični alkaloid djeluje stimulirajuće ili deprimirajuće, ovisno o dozi. On također uzrokuje gotovo trenutačnu vazokonstrikciju, čime dovodi do suženja krvnih žila što ima za posljedicu smanjen protok krvi u cijelom tijelu. Izaziva tkivnu hipoksiju i porast krvnog tlaka čime se povećava mogućnost za stvaranje krvnih ugrušaka, a posljedično tome nastanak srčanog i moždanog udara. Također povećava aterogenezu, koncentraciju kolesterola u krvi, a mijenja i razinu nekih hormona. Poluvrijeme eliminacije nikotina je oko dva sata, što znači da se kod pušača pušenjem svake nove cigarete njegova količina u krvi akumulira. Metabolizira se i izlučuje putem jetre i bubrega.

U prva 72 sata od početka prestanka pušenja simptomi odvikavanja su najteži, no isti se polako smanjuju u iduća 3 do 4 tjedna. Simptomi prilikom odvikavanja od pušenja su pojačan apetit, dobivanje na težini, promjene ponašanja (depresija ili disforija; potonje predstavlja produženi osjeća tuge i nemoći), nesanica, razdražljivost, anksioznost, poteškoće koncentracije i nemir. Olakšanje ovih simptoma može se postići bilo kojim od farmakoloških sredstava za pomoć prestanka pušenja.

Za prevenciju pušenja potrebno je djelovati već od dječje dobi. Nikada nije dovoljno naglasiti da pušenje povećava siromaštvo osobe koja puši i društva u kojem živi, a pušače treba uvijek pokušati uvjeriti da nikad nije kasno prestati pušiti te da je pušenje neprihvatljiv zdravstveni rizik i neprihvatljivo socijalno ponašanje. Stoga i Svjetska zdravstvena organizacija promiče strategiju odvikavanja i preporuku za liječnike: 5A (Ask, Advice, Assess, Assist, Arrange) ili u prijevodu 5P (Pitaj, Posavjetuj, Procjeni, Pomogni, Prati), a uz to postoje mnoge metode i vrste pomoći pri odvikavanju te pušači znaju da nisu sami i da uvijek mogu potražiti pomoć liječnika.

Ne savjetuje se koristiti light tj. "lagane cigarete" jer je mišljenje da je u njima manja količina štetnih sastojaka velika zabluda. One se rade iz nikotina koji se pregrijava a u njega se upuhuje CO2, ugljični monoksid. Također se buše rupe uz filter da se dim pri uvlačenju miješa sa zrakom, ali to dovodi do jačeg uvlačenja te je količina udahnutih štetnih tvari ista. Duhanu se također dodaju razni aditivi, te je tako npr. u SAD-u odobreno oko 500 aditiva za proizvodnju cigareta.

Zaključak

Prestanak pušenja težak je i kompleksan proces i stoga treba iskoristiti sve resurse za pomoć – od obitelji do liječnika. Donijeti odluku o prestanku pušenja i provesti je u djelo nije lako. Pušenje je više od fizičke ovisnosti o nikotinu, to je i psihološka ovisnost. Pitanje je zašto netko uopće puši – je li to predah od napornog dana, je li to trenutak mira kada možete biti sami sa svojim mislima ili je to pak prilika za bijeg, opuštanje ili nagradu.

Kod donošenja odluke o prestanku pušenja potrebno je znati i shvatiti da nije važno koliko ste dugo pušili i koliko ste cigareta pušili. Važan je samo cilj koji je postavljen i čvrsta odluka. Ukoliko ste i prije pokušavali prestati pušiti i niste uspjeli, to ne smije biti prepreka za novi pokušaj. Sa svakim novim pokušajem šanse za prestanak su veće.

I na kraju nešto vrlo bitno – potražite stručnu pomoć, odnosno pomoć liječnika koji će vas (ako je potrebno) usmjeriti na stručne multidisciplinarne programe. U tom smislu već više godina djeluje i Zagrebačka škola nepušenja, gdje se provodi stručni grupni i individualni program. Ukoliko je potrebno na raspolaganju su još i razna nikotinska zamjenska sredstva, što u mnogim zemljama svijeta predstavlja standardni farmakološki oblik liječenja a cilj mu je da pušač prolazno dobiva manju dozu nikotina nego za vrijeme pušenja s ciljem smanjenja simptoma ustezanja. U prvu liniju farmakološke terapije za prestanak pušenja uključen je još i bupropion te vareniklin, ali je potrebno znati da se sva ta sredstva moraju uzimati samo uz preporuku i kontrolu iskusnog liječnika.