Orašasti plodovi za zdravije srce

Rezultati koje je objavio znanstveni časopis Proceedings of the National Academy of Sciences su prikupljani 22 godine od oko 110000 ispitanika.

Pokazalo se kako osobe koje jedu orahe najmanje jednom tjedno imaju prosječno 20% manji rizik za bolesti srca.

Ovaj rizik je bio 14% manji kod osoba koje najmanje dva puta tjedno jedu kikiriki.

Osobe sklonije konzumaciji badema su imale do 23% manji rizik za bolesti srca.

Orašasti plodovi sadrže visoki udio zdravih masti, vlakana i drugih hranjivih tvari, pojašnjavaju istraživači.