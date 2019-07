Erektilna disfunkcija

Što je erekcija?

Za urednu erektilnu funkciju potreban je očuvan anatomski sustav krvnih žila i živaca, hormonski sustav, kao i uredno psihičko stanje.

Erekcija je vrlo složen proces u kojem sinkronizirano sudjeluje više različitih organskih sustava. Za urednu erektilnu funkciju potreban je očuvan anatomski sustav krvnih žila i živaca, hormonski sustav, kao i uredno psihičko stanje. Erektilnu funkciju u principu čuva umjeren način života lišen stresa, s pravilno uravnoteženom prehranom te dovoljno tjelesne aktivnosti.

Erekcija najčešće započinje fantazijama ili s podražajima dodira, sluha i mirisa. Živčanim putovima se impulsi prenose preko živaca i leđne moždine do spolovila gdje se otvaraju bazeni (kavernoza tijela) koji spolovilo pune krvlju, a putem posebnih medijatora dolazi do zatvaranja ventila na venama što osigurava puninu i tvrdoću.

Bitno je razlikovati libido koji označava seksualnu želju (dakle radi se o psihičkoj kategoriji) od erekcije koja je fiziološka kategorija, vrlo složen proces u kojem dolazi do punjenja spolovila krvlju. Erekcija je tjelesna manifestacija seksualne želje i preduvjet za ejakulaciju koja predstavlja vrhunac (orgazam) seksualnog čina prilikom kojega dolazi do izlučivanja sjemene tekućine. Erekcije mogu postojati i bez libida – to su tzv. erekcije refleksnog tipa kao što su noćne erekcije.