Erektilna disfunkcija i kardiovaskularne bolesti

Upravo zbog toga svaka novonastala erektilna disfunkcija kod muškaraca starije životne dobi treba biti upozorenje kako sa srcem nešto nije u redu. Razlog zbog čega se prvo javlja erektilna disfunkcija jest upravo anatomija krvnih žila spolovila. Naime, u spolovilu se nalaze puno tanje krvne žile nego u srcu, te se one ranije začepe pa uslijed toga ne mogu provoditi zadovoljavajuću količinu krvi u spolovilo kako bi se postigla adekvatna erekcija. Srčane su žile šire te se značajnije začepe tek za 3-5 godina od prvih simptoma erektilne disfunkcije.

Među osnovne postulate liječenja erektilne disfunkcije spadaju opće i specifično liječenje. Opće liječenje se sastoji u mijenjanju životnih navika, korekciji prehrane, prestanku pušenja i konzumacije alkohola te povećanja tjelesne aktivnosti. Nadalje, potrebno je lijekove koji mogu utjecati na erekciju promijeniti, ili im pak smanjiti dozu ukoliko je to moguće. Ako ne dolazi do poboljšanja erekcije nakon svega prethodno navednog, tada se pristupa specifičnom liječenju. Specifično liječenje se sastoji od nadomjesne terapije testosteronom ukoliko je razina u krvi snižena, a ukoliko je razina uredna tada se pristupa liječenju kroz tri stepenice.

Prva stepenica liječenja erektilne disfunkcije

Lijekove za povećanje prokrvljenosti mogu uzimati muškarci koji nemaju kontraindikacije (najčešće od strane srčano-žilnog sustava).

Prva stepenica u liječenju jest korištenje lijekova koji mogu povećavati prokrvljenost te je svim muškarcima to u biti najpoznatija metoda liječenja. Na tržištu postoje četiri pripravka raznih proizvođača s istim ili sličnim učinkom. Lijekove mogu koristiti muškarci koji dobro podnose napor i nemaju značajnijih tegoba sa srcem, nisu nedugo preboljeli srčani ili moždani udar, nemaju nestabilnu anginu pektoris te nemaju neregulirani krvi tlak. Apsolutna kontraindikacija uzimanja ovih lijekova jest ukoliko bolesnik troši lijekove na bazi nitrata te ukoliko je alergičan na neki od sastojaka u lijeku.

Lijek se u pravilu uzima 30 minuta do jedan sat prije spolnog odnosa te do pojačanja ne dolazi samostalno, već je potrebna stimulacija kroz spolni odnos. Učinak traje ovisno o vrsti lijeka od 8 sati pa sve do 36 sati. Maksimalna doza se ne smije prekoračiti, sukladno prema uputama proizvođača. Moguće su nuspojave, a kao najčešće se spominju glavobolja, zamućeni vid, začepljeni nos, crvenilo lica, zujanje u ušima i lupanje srca.