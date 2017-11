Hodanjem do dugovječnosti

Prema nalazima istraživača iz Brigham and Women's Hospital u Bostonu, ispitanice koje su dnevno hodale prosječno 70 minuta su imale do 70% manji rizik za smrt.



Za usporedbu, prestanak pušenja je bio povezan s do 50% manjim rizikom za smrt, piše znanstveni časopis Circulation.



Najizraženiji pozitivan učinak je uočen kod sudionica istraživanja sklonih hodanju umjerenim do brzim tempom.



Niz ranijih studija je povezao redovitu tjelovježbu u starijoj životnoj dobi sa smanjenjem rizika za dijabetes tipa 2, pretilost, bolesti srca, depresiju i pad kognitivnih sposobnosti.