U istraživanju objavljenom u The Journal of Allergy and Clinical Immunology je analiziran broj hospitalizacija zbog astme u protekle četiri godine.

Znanstvenici sa sveučilišta u Tokiju pišu kako su njihovi nalazi dokaz važnosti čimbenika iz okoliša u tretiranju i kontrole astme.

Po njihovim riječima, dobivene rezultate je moguće objasniti pojačanim higijenskim mjerama te reduciranjem izloženosti dimu cigareta.