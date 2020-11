Uz to, kod 40% osoba koje su i ranije patile od tinitusa je nakon infekcije koronavirusom došlo do pogoršanja stanja, piše stručni časopis Frontiers in Public Health.

U istraživanju su korišteni podaci prikupljeni od 3100 ispitanika iz 48 zemalja.

46% sudionika istraživanja je izjavilo kako vjeruje da mjere socijalnog distanciranja doprinose pogoršanju tinitusa.