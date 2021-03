Kolesterol

Do sada provedene intervencijske studije u kojima je razina kolesterola smanjena lijekovima i/ili dijetnim mjerama potvrđuju povoljan učinak, odnosno smanjenje kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta. Utvrđeno je da je 10 %-tno sniženje razine kolesterola bilo praćeno 25 %-tnim smanjenjem koronarne bolesti u petogodišnjem razdoblju.

Nasuprot tome, lipoproteini male gustoće ( LDL , engl. low-density lipoproteins), lipoproteini srednje gustoće ( IDL , engl. intermediate-density lipoproteins) i lipoproteini vrlo male gustoće ( VLDL , engl. very low-density lipoproteins) su dostatno malog promjera za ulazak u stijenku arterije, tu se mogu kemijski mijenjati, primjerice oksidacijom, te na taj način ostaju unutar arterijske stijenke i uzrokuju aterosklerozu. Lipoproteini najvećeg promjera su hilomikroni, a poput velikih VLDL, preveliki su za ulazak u arterijsku stjenku te stoga nisu aterogeni, premda je njihova visoka koncentracija u plazmi čimbenik rizika za nastanak pankreatitisa.

Dijeta u liječenju hiperlipidemije

Strogom dijetom se puno uspješnije može utjecati na hipertrigliceridemiju nego na hiperkolesterolemiju te će velikoj većini bolesnika s povišenom razinom triglicerida dijeta biti dostatna za normalizaciju lipida u krvi.

Dijeta je uvijek prvi i osnovni princip u liječenju hiperlipidemija. Glavni cilj je snižavanje razine LDL-kolesterola, a postiže se smanjenim unosom zasićenih masnih i transmasnih kiselina, te u manjoj mjeri manjim unosom kolesterola iz hrane. Unos visokonezasićenih masnih kiselina, topljivih vlakana i fitosterola smanjuje koncentraciju LDL-kolesterola u plazmi. S dijetom, koja je zahtjevna za provođenje, razina kolesterola u krvi može se smanjiti najviše za 10-15%. Takav će pristup stoga omogućiti normalizaciju razine kolesterola u krvi samo onih bolesnika u kojih ona nije izrazito povišena.

Dijetu treba provoditi najmanje dva do tri mjeseca. Razlog za to nije samo činjenica da treba nešto vremena dok se učinci dijete ne odraze na razinu lipida u krvi, već i potreba da bolesnik promijeni svoje prehrambene navike, za što je potrebno određeno vrijeme. Tek ako se uz strogo pridržavanje dijete razina lipida u krvi ne normalizira, preporuča se započeti s uporabom lijekova. No treba naglasiti nužnost nastavka provođenja dijete radi učinkovitosti i uspješnosti takvog liječenja.

Bolesnici s povišenom koncentracijom triglicerida moraju u sklopu dijete potpuno izbaciti alkohol i slatkiše te značajno smanjiti unos ugljikohidrata. Unos omega-3-masnih kiselina koje se nalaze u masnoj ribi i nekim vrstama povrća doprinosi snižavanju razine triglicerida u plazmi. Strogom dijetom se puno uspješnije može utjecati na hipertrigliceridemiju nego na hiperkolesterolemiju te će velikoj većini bolesnika s povišenom razinom triglicerida dijeta biti dostatna za normalizaciju lipida u krvi.