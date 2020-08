Povišene masnoće u krvi i ateroskleroza

Što je ateroskleroza i kako nastaje?

Ateroskleroza jest bolest kod koje dolazi do lokalnog zadebljanja, tj. oštećenja unutrašnjeg sloja stijenke arterije (endotela) koje se nazivaju ateromi ili plakovi, a koji s vremenom dovode do suženja promjera krvnih žila. Oštećenje endotela može biti uzrokovano povećanom koncentracijom kolesterolom bogatih LDL (od engl. low density lipoproteins, hrv. lipoproteini niske gustoće) čestica u krvi, no također i drugim rizičnim čimbenicima (poput pušenja ili povišenog krvnog tlaka).

Na oštećenu stijenku arterije vežu se upalne stanice, makrofazi, u koje ulaze LDL čestice koje ih potom aktiviraju i potiču daljnju upalu, kretanje te umnažanje glatkih mišićnih stanica iz središnjeg sloja arterijske stijenke. Nakupine makrofaga prepunjenih mastima i glatkih mišićnih stanica nazivamo "masnim prugama", što predstavlja najraniji stupanj ateroskleroze.

Važno je naglasiti kako je jedino potonji stupanj aterosklerotske bolesti reverzibilan ukoliko se obnovi endotel. Obnavljanje endotela može se postići uklanjanjem rizičnih čimbenika (povišene koncentracije LDL kolesterola u krvi, pušenje, debljina, loše regulirana šećerna bolest). Ukoliko je koncentracija LDL kolesterola u krvi trajno povećana, masne nakupine unutar krvnih žila se povećavaju te dolazi do daljnjeg umnožavanja glatkih mišićnih stanica i stanica koje luče vezivno tkivo, a koje dovode do stvaranja tzv. vezivne "kape". Vezivna kapa prekriva masne nakupine te uzrokuje postepeno sužavanje promjera krvne žile.