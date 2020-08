Unos soli i utjecaj na krvni tlak

Sastav kuhinjske soli

Prekomjeran unos natrija koji se nalazi u sastavu kuhinjske soli može uzrokovati zadržavanje tekućine u tijelu, što dovodi do porasta krvnog tlaka.

Kuhinjska sol (natrijev klorid) predstavlja izvor važnih elektrolita (natrija i klora) u ljudskom tijelu. Prije nekoliko milijuna godina, u prehrani ljudskih predaka dnevni udio soli je bio manji od 1 grama. Kada su Kinezi, prije pet tisuća godina, otkrili mogućnost konzerviranja hrane, sol je dobila na golemoj ekonomskoj značajnosti, stoga je postupno počeo rasti udio soli u prehrani ljudi. U zapadnom svijetu, prije otprilike tisuću godina, dnevni unos soli iznosio oko 5 grama te je postupno rastao da bi vrhunac doživio u 19. stoljeću. Izumom hladnjaka postupno se počinje smanjivati unos soli. Međutim, u današnje doba količina unesene soli, u većini zemalja, ponovno je dosegnula razinu kao u 19. stoljeću, a to je od 9 do 12 grama dnevno. Navedeno je prvenstveno posljedica konzumacije prerađene hrane bogate solju.

Natrij, sadržan u kuhinjskoj soli, važan je ljudskom tijelu za održavanje ravnoteže tjelesnih tekućina, acidobazne ravnoteže, prenošenja živčanih impulsa te normalno funkcioniranje stanica. S druge strane, prekomjeran unos natrija može uzrokovati zadržavanje tekućine u tijelu što dovodi do porasta krvnog tlaka; potonje pak ima negativan učinak na srce, arterije, bubrege i mozak. Svaki gram natrija dovodi do zadržavanja 70 mililitara vode, povisujući cirkulirajući volumen tekućine u tijelu, odnosno krvni tlak. Zadržavanje tekućine pod utjecajem natrija osobito je izraženo u dijela bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću te u bolesnika sa zatajenjem srca. Svojstvo natrija da povećava tlak, također osobito dolazi do izražaja u dijela bolesnika s arterijskom hipertenzijom, u kojih je tlak posebno osjetljiv na unos soli.