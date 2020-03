Rizik zbog varijacija trajanja sna

Sudionici istraživanja su bili stariji od 45 godina, a njihov san je praćen u razdoblju od prosječno gotovo pet godina.

Kako piše The Journal of the American College of Cardiology, ispitanici kojima je trajanje sna variralo više od dva sata u razdoblju od tjedan dana su imali prosječno dvostruko veći rizik za srčani i moždani udar.

Američki znanstvenici iz Brigham and Women's Hospital u Bostonu dodaju kako su novi nalazi potvrda da trajanje sna samo po sebi nije jedino mjerilo rizika za kardiovaskularni sustav.