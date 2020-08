Odgovori su prikupljani od ispitanika u dobi od 16 do 101 godine iz SAD, Njemačke i Nizozemske, a nalaze je objavio Journal of Research in Personality.

Pokazalo se kako se učestalost optimizma povećava kroz mladu odraslu životnu dob, veći dio života ostaje na postignutim razinama te počinje opadati približavanjem starije životne dobi.

Istraživači dodaju kako na optimističan stav kod većine ispitanika nisu utjecali niti događaji poput smrti u obitelji.