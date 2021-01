U SAD je prošle godine evidentirano više od 336000 smrti prouzročenih koronavirusom.

Prema izračunima znanstvenika s University of Southern California, to je dovelo do skraćenja očekivane prosječne životne dobi za 1,13 godina, na 77,48 godina.

Riječ je o najvećem skraćenju u proteklih 40 godina te povratku na očekivanu prosječnu životnu dob kakva je bila 2003. godine, piše stručni časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.