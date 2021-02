Depresija kod djece i mladih

Učestalost depresije kod djece i mladih?

Ulaskom u pubertet učestalost depresije je 2 do 3 puta veća kod djevojčica nego kod dječaka.

Depresija se javlja kod predškolske djece između 0,3 i 1,4 %, kod preadolescenata od 1 do 3 %, te je do adolescencije podjednako zastupljena kod dječaka i djevojčica. Ulaskom u pubertet 2 do 3 puta je veća učestalost kod djevojčica nego kod dječaka, te se javlja kod 4 do 8 % mladih u adolescentnoj dobi.

Čimbenike koji se povezuju s pojavnošću depresije možemo podijeliti u biološke, čimbenike iz okoline te karakteristike ličnosti.

Biološki čimbenici su genetsko nasljeđe, disregulacija neurotransmitera, utjecaj pubertetskih hormona i drugi.

Karakteristika ličnosti je npr. negativni kognitivni stil, negativno gledanje na sebe, svijet i budućnost.

Čimbenici iz okoline uključuju stresne životne događaje, gubitke, zanemarivanje, zlostavljanje.