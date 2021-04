Alergije i astma

Najčešći alergeni koji uzrokuju respiratorne alergije su grinje, sitni kukci koji se nalaze u kućnoj prašini i peludi raznih biljaka koje se oprašuju uglavnom vjetrom . To mogu biti razne trave koje cvjetaju u svibnju i lipnju, stabla (lijeska, breza, lipa, čempres, kesten, maslina i druga) koja cvjetaju od veljače pa sve do lipnja te korovi koji cvjetaju najviše u ljeto i ranu jesen (ambrozija, pelin i drugi). Značajka svih tih čestica je da su sitne i da se zadržavaju dugo u zraku te se mogu udahnuti. Jednom udahnuti, alergeni prvo ulaze u nos. Funkcija nosa i dlačica je primarno čišćenje zraka od raznih čestica koje se lijepe za sluznicu nosa.

Simptomi alergijskog rinitisa

Pod utjecajem medijatora upale (kao što je histamin) dolazi do oticanja sluznice, pojačane sekrecije i lokalne upalne reakcije.

Ako se radi o alergenima na koje je osoba alergična dolazi do vezanja alergena na IgE protutijela koji se nalaze u povećanom broju u krvi i u sluznici te do aktivacije eozinofilnih granulocita koji otpuštaju medijatore upale. Od svih tih medijatora najvažniji i najpoznatiji je histamin. Pod tim utjecajem dolazi do oticanja sluznice, pojačane sekrecije i lokalne upalne reakcije, a ta se reakcija može proširiti preko kanalića koji povezuju oko i nos i do sluznice/spojnice oka ili kroz kanaliće koji povezuju nosnu šupljinu sa srednjim uhom (Eustahijeve tube) i do uha. Zato ti bolesnici imaju svrbež nosa, očiju, nekad i uha, začepljen nos iz kojeg curi vodenasti sekret te crvenilo očiju koje isto tako mogu suziti, što se naziva alergijski rinokonjuktivitis, alergijska upala nosa i očiju ili peludska groznica.