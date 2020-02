Što su atipične upale pluća?

Pristup liječenju atipičnih pneumonija

Nakon postavljene dijagnoze potrebno je procijeniti težinu bolesti, moguće komplikacije, dodatne bolesti koje su prisutne te donijeti odluku o potrebi hospitalizacije. U tome nam značajno pomažu sistemi bodovanja (Pneumonia Severity Index – PSI i CURB-65) koji mogu dobro predvidjeti stopu smrtnosti od atipičnih pneumonija.

Liječenje se obično započinje empirijski jer se kod većine bolesnika ne uspije identificirati patogeni uzročnik, a isto tako na osnovu kliničke slike ili radiološkog nalaza nije moguće odrediti etiologiju upale. Odabir antimikrobne terapije ovisi o nekoliko faktora, prvenstveno o procjeni najvjerojatnijeg patogena, o antimikrobnoj otpornosti, komorbiditetima, epidemiološkim podacima te efikasnosti lijeka.

Liječenje je potrebno započeti što ranije, a klinički odgovor se očekuje za 48 do 72 sata. Ako se izolira patogeni uzročnik, preporučuje se modifikacija terapije prema izolatu. Liječenje treba provoditi najmanje pet dana i bolesnici bi trebali biti afebrilni, bez oksigenoterapije ili drugog poremećaja općeg stanja najmanje 48 do 72 sata prije prekida antimikrobne terapije. Preporučeno trajanje antimikrobne terapije je do 7 dana.