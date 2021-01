COVID-19: kada se cijepiti i kojim cjepivom?

U ovome trenutku nekoliko je vrsta cjepiva odobreno ili su u zadnjim fazama odobrenja te je količina dostupnih informacija dovoljna za stručnu i temeljitu analizu dosadašnjih rezultata. Iako kroz kliničke studije s prvim cjepivima imamo tek nekoliko mjeseci iskustva, do sada nije bilo ozbiljnih nuspojava. S dva odobrena cjepiva, Pfizer/BioNTech i Moderna, samo u kliničkim ispitivanjima je cijepljeno više od 70.000 ljudi, a od početka cijepljenja u zadnjih mjesec dana procijepljeno je više od 2 milijuna ljudi i to s minimalnim nuspojavama. Vrlo je važno da su proizvođači, iako su njihova cjepiva odobrena za korištenje, obavezni i dalje pratiti učinkovitost cjepiva kao i njihove nuspojave te prikupljati informacije o dugotrajnosti imuniteta stvorenog nakon cijepljenja. Na taj će se način prikupiti mnogi vrijedni podatci o cjepivima te takva procedura ulijeva sigurnost i povjerenje.

Kod mladih postoji izvjesna nezainteresiranost za cijepljenje jer je riječ o bolesti koja nije toliko ugrožavala mlađe osobe, a i ako bi se i razboljeli, bolest je prolazila bez težih simptoma. Stoga su zaključili da za njih cijepljenje nije važno. Međutim, istina je posve drukčija. Naime, ako se procjepljivanjem populacije ne dostigne kolektivni imunitet tijekom 2021. godine, to može rezultirati promjenama virusa i prouzrokovati značajno produljenje pandemije. U takvim okolnostima sigurno je dodatno akumuliranje mutacija unutar virusnoga genoma, tj. dogodit će se evolucijski razvoj posebnih sojeva virusa koji mogu imati sposobnost uzrokovanja ozbiljnijih simptoma bolesti i povećanu smrtnost, i to ne samo kod starije populacije nego i kod mlađih.

Nakon cijepljenja protiv COVID-19 opisane su neželjene reakcije kao i kod drugih cjepiva: crvenilo, osip, lokalna bol, jednodnevna temperatura, glavobolja. Te su reakcije češće nakon druge doze cjepiva. Uz to, svaki lijek i cjepivo mogu imati i rijetke posljedice kod pojedinaca s obzirom na njihove specifičnosti što uključuje i različite alergijske reakcije koje se najčešće pojavljuju unutar prvih nekoliko sati, najviše 24 sata, nakon cijepljenja. Njihova učestalost prema COVID-19 cjepivima, prema do sada poznatim podacima, izrazito je niska (primjerice od 17. - 23. prosinca u SAD-u je cijepljeno 1,1 milijun osoba i samo u njih 10 (deset!) su primijećene alergijske reakcije koje, međutim, nisu bile životno opasne.

Može li se dobiti COVID-19 tijekom ili nakon cijepljenja?

Prema dosadašnjim podatcima, nakon cijepljenja s obje doze zaštita je preko 90 % mjerena kroz stvaranje adekvatnoga imunološkog odgovora uspoređujući broj zaraženih u cijepljenoj i placebo grupi. Trajanje i efikasnost zaštite od novih infekcija se još uvijek treba pažljivo evaluirati. Još uvijek nije poznato koliko štite ova cjepiva od infekcije virusom te od razvoja same bolesti COVID-19. Imunološki odgovor traje barem 3 mjeseca (studije još uvijek nisu pratile duži vremenski period), no smatra se da može trajati i do nekoliko godina, a možda i doživotno kod dijela populacije. Nakon prve doze cjepiva i prvih 1-2 tjedna nakon druge doze cjepiva može doći do razvoja bolesti jer se u tom razdoblju još uvijek stvara imunološki odgovor na virusni antigen.