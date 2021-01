COVID-19 upala pluća

Infekcija koronavirusom SARS-CoV-2 može u nekih osoba proteći bez tegoba (asimptomatski oblik) ili se manifestirati blagim tegobama gornjih dišnih putova, poput obične prehlade (blaga grlobolja i nosna sekrecija, gubitak mirisa). S druge strane, može se javiti upala pluća raznih stupnjeva težine (od blagih do teških) te stanja opasnih po život, poput šoka, otežanog disanja s akutnim respiratornim distresnim sindromom (ARDS) i oštećenja brojnih organa (višeorgansko zatajenje) koje može dovesti do smrtnog ishoda.

Od infekcije do bolesti

Infekcija se prenosi dominantno kapljičnim putem, a nakon susreta s virusom prosječno vrijeme do manifestacije tegoba jest 5,2 dana.

Svim ovim oblicima bolesti prethodi infekcija virusom SARS-CoV-2, nazvanog tako zbog sličnosti prvom koronavirusu koji je uzrokovao teški akutni respiratorni sindrom (SARS-CoV-1) 2002. i 2003 godine. Infekcija se prenosi dominantno kapljičnim putem i udiše se preko nosa, a nakon susreta s virusom prosječno vrijeme do manifestacije tegoba jest 5,2 dana. Generalno govoreći, u trećine do polovice bolesnika infekcija koronavirusom je asimptomatska (prevladava mišljenje da je to 40%, ali se navodi i do 80%), tako da osobe ne znaju da su bolesne, ali šire infekciju.

Upravo radi toga je nužno da svi nose maske preko nosa i ustiju tijekom pandemije, bez obzira što se ne osjećaju bolesni. Većina ima simptome poput blage prehlade, međutim u osjetljivih osoba (oko 18% slučajeva) može se razviti teži oblik COVID-19. Širenje virusa može difuzno oštetiti alveole i uzrokovati punjenje dišnih mjehurića tekućinom iz kapilara. Na taj će način biti otežan ulaz kisika u organizam, kao i izdisanje ugljičnog dioksida, što će poremetiti osnovnu funkciju pluća, a to je izmjena plinova. Postoji sličnost infekcije uzrokovane SARS-CoV-2 i virusom influence (koji uzrokuje gripu) utoliko što obje mogu uzrokovati upale pluća, koje mogu biti teške i smrtonosne, ali je smrtnost u hospitaliziranih od COVID-19 višestruko veća nego od gripe.