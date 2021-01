Imuno-prehrana u doba pandemije

Osobe s uravnoteženom prehranom obično su zdravije, imaju jači imunološki sustav i niži rizik obolijevanja od kroničnih i zaraznih bolesti.

Stoga bismo trebali jesti raznoliku svježu i neprerađenu hranu svaki dan, kako bismo dobili vitamine, minerale, dijetalna vlakna, bjelančevine i antioksidanse koje naše tijelo treba.

Trebali bismo piti dovoljno vode, izbjegavati šećer, masnoću i sol da bismo značajno smanjili rizik od prekomjerne težine, pretilosti, bolesti srca, moždanog udara, dijabetesa i određenih vrsta raka.

Postoji nekoliko vitamina i minerala (vitamin C, A, D, B6, B12, željezo, selen, cink, bakar) koji imaju važnu ulogu u normalnom funkcioniranju našeg imunološkog sustava.

Vitamin C je snažan antioksidans.

Osim antioksidativnog djelovanja ima važnu ulogu u sintezi polisaharida i kolagena, pospješuje apsorpciju željeza, pospješuje zacjeljivanje rana, održava koru nadbubrežne žlijezde i pridonosi toleranciji hladnoće, ali pomaže i u održavanju normalnog stanja kapilara.

Najbolji izvor vitamina C iz hrane su crvena paprika, naranča i narančin sok, kelj, cvjetača, šipak, grejp, jagode, grašak, rajčica, mango.

Međutim, vitamin C je osjetljiv i lako ga razaraju ili mu se reducira koncentracija prilikom korištenja brojnih kemijskih, fizičkih ili bioloških agensa.

Kuhanjem se može uništiti dio vitamina C (kuhanjem povrća od 10 do 75%, a blanširanjem od 20 do 50%).

Vitamin C uništava i prirodna oksidacija (prerezana jabuka ubrzo potamni zbog okisdacije, a vitamin C se smanjuje i gubi).